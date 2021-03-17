В Нягани первый этап вакцинации от коронавируса завершили 1400 жителей Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На сегодняшний день начали прививаться югорчане группы риска, относящиеся к приоритету 1 уровня - это медицинские работники, специалисты социальных учреждений, а также люди старше 65 лет.

В текущем месяце в БУ «Няганская городская поликлиника» ожидается пополнение следующим траншем вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

- Первый этап вакцинации завершили 1400 горожан. Вторым компонентом привито 1174 человека. Уважаемые няганцы, все поступившие и вновь поступающие от вас заявки зафиксированы в «Листе ожидания». Каждый из вас обязательно будет приглашен на иммунизацию, - отмечает Алена Шульга, заведующая отделением профилактики.

Напомним, мы рассказывали где сделать прививку от коронавируса в Югре и писали адреса всех пунктов вакцинации.

А также, мы писали о том, что югорские росгвардейцы активно прививаются от коронавируса.