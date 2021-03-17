Жительница Нефтеюганска поверила фальшивым документам и лишилась денег Фото: скриншот с видео ОМВД России по г. Нефтеюганску

В полицию Нефтеюганска с заявлением о мошенничестве обратилась 24-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на её имя аферисты пытаются оформить кредит. Девушка не поверила словам сотрудника о кредите, а также о том, что все деньги срочно необходимо перевести на безопасный счёт. Она потребовала подтверждения сказанных слов и документы, чтобы удостовериться в реальности звонка из банка. Тогда преступник отправил ей документы с подписями и печатями, похожими на банковские, которые убедили югорчанку.

После чего девушка через банкомат, несколькими переводами на продиктованный счёт перечислила 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что девушка знала о распространенных схемах мошеннических действий, но в нужный момент ей это не помогло.

Следственным отделом ОМВД России по городу Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".