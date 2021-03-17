Погода в Югре на 17 марта 2021 года: снег и ветер Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 17 марта: температура воздуха днём ++3,-2 °С, на востоке округа до -7 °С. Температура воздуха ночью -3,-8 ºС, при прояснениях -9,-14 ºС. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около 0°С, ночью -6,-8 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём -3 °С, ночью -2 °С, снег. Ветер юго-западный 3-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -6 °С, ночью -4 °С, небольшой снег. Ветер южный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -2 °С, ночью -1 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 м/с.

В Когалыме: Днём -5°С, ночью -4 °С, снег. Ветер юго-западный 4-6 м/с.