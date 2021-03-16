В Югре стартовал конкурс «Мой народ - моя гордость» Фото: Виктория Терина

Окружной Дом народного творчества объявил о начале конкурса фотографий «Мой народ - моя гордость». Конкурс проводится вместе с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в ХМАО - Югре. Участвовать в конкурсе могут фотографы-любители от 14 лет и старше, проживающие в Югре. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: «Лица народов Югры»; «Семейный альбом»; «Традиции нашего дома»; «Народные умельцы».

В каждой номинации можно заявиться только с одной работой. Творческие работы победителей разместят на фотовыставке, которая пройдёт в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню России. Заявки принимаются до 11 мая. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.

Напомним, мы писали ранее, что в Югре выберут «Лучший костюм Вороны». Конкурс проводится в преддверии традиционного праздника народов ханты и манси «Вороний день» и символизирует смену времени года.