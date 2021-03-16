У жителя Сургутского района нашли амфетамин Фото: pixabay.com

Во время мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью», оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Сургутскому району задержали 30-летнего жителя Сургута, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские задержали его в лесу, около одного из дачных товариществ, у него нашли пакет с веществом светлого цвета. Химико-токсикологическая экспертиза подтвердила, что вещество является наркотиком в составе, которого содержится амфетамин. Общая масса запрещенного вещества составила 4,28 грамма.

Как пояснил задержанный, наркотик он купил через Интернет для личного потребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.