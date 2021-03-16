На Сургутский дорогах появился «Лунный свет» Фото: Администрация Сургута

На Сургутский дорогах появились новые секции светофоров на некоторых перекрестках. Это так называемый «Лунный свет» - белая мигающая фигура человека, которая сообщает водителю, что при движении направо или развороте ему необходимо пропустить пешеходов, для которых тоже горит зеленый сигнал светофора.

Дорожники установили такие дополнительные секции на пяти перекрёстках: Энгельса – Энергетиков, Маяковского – Профсоюзов, Островского – Профсоюзов, Пролетарский – Университетская и Показаньева – Югорский тракт. Из-за установки новшества изменился светофорный режим, но при этом не создаётся опасность для пешеходов и помогло разгрузить Югорский тракт.

Сейчас специалисты анализируют информацию о движении на перекрёстке 30 лет Победы – Захарова – Университетская, где тоже можно застрять в пробке. Летом планируют установить «Лунный свет» и на других перекрестках. Рассчитываем, что это поможет улучшить ситуацию на дорогах Сургута.