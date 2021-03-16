Сургутянка, пытаясь продать синтезатор, потеряла свои деньги Фото: Виктория Терина

За сутки зафиксировано 14 случаев мошенничества в Югре. Жители региона перевели на счета аферистов 750 тысяч рублей. Среди потерпевших – любители сэкономить и подзаработать, те, кто пытались сделать покупки по привлекательным ценам или продать свои товары на бесплатных электронных ресурсах.

Так, 26-летняя жительница Сургута нашла заманчивое предложение о продаже стиральной машинки. Она изучила характеристики товара, прочитала отзывы о модели и решила списаться с продавцом. Он ответил на все вопросы югорчанки и скинул ссылку для оплаты. Девушка оперативно ввела все данные банковской карты, продиктовала «секретные» коды. А спустя время с её счёта списали 45 тысяч рублей, но товар она так и не получила.

Другая югорчанка пыталась продать мебель, зеркало и дверь. Разместила объявление и ей написал мошенник, который представился покупателем. Выспросил всю необходимую информацию, в том числе и реквизиты карты, с которой украл 60 тысяч рублей.

Подобная ситуация произошла и с 50-летней сургутянкой. Она продавала синтезатор, но стала очередной жертвой мошенников. Вместо прибыли ей пришлось подсчитывать убытки, которые составили 60 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.