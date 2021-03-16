В Югре мобильный пункт тестирования на ВИЧ отправляется в командировку Фото: КУ «Центр СПИД»

В Югре мобильный пункт тестирования отправляется в командировку. Как сообщает окружной Департамент здравоохранения, в марте жители Октябрьского и Нижневартовского районов могут быстро, бесплатно и безболезненно узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию специалистов КУ «Центр СПИД» и получить информационные листовки, лифлеты, сувениры, средства барьерной защиты.

Мобильный пункт тестирования на ВИЧ будет работать в соответствии с графиком, размещенным на сайте Центра СПИД - aids-86.info (вкладка «Где и когда можно сдать экспресс-тест на ВИЧ»).

Специалисты отмечают, что заболевание ВИЧ-инфекция может протекать длительное время бессимптомно и именно ранняя диагностика может позволить вовремя начать лечение, предотвратить возможные осложнения заболевания, а значить сохранить качество своей жизни, планировать семейные отношения и рождение здорового ребёнка.