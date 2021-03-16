Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 марта 2021 года увеличилось на 84 человека Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 84 новых случая коронавируса в 13 муниципалитетах, за весь период число зараженных ковидом достигло 52 987 человек.

По клинической картине: на момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 диагностирована пневмония, у 8 человек – бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 75 случаях, по 8 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 930 югорчан, сняты с наблюдения – 198 061. За сутки на COVID-19 обследовано 688 человек, всего прошли обследование 1 478 508 жителей региона.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 25; Ханты-Мансийске – 19; Урае – 10; Нягани – 6; Нижневартовске – 5.

Также случаи заражения COVID-19 зафиксированы: в Сургутском районе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Мегионе – 3; Радужном – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Нефтеюганске – 2; Когалыме – 1; Югорске – 1.

В тяжелом состоянии находятся 50 пациентов, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 774 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались после перенесённого коронавируса 118 человек, за весь период пандемии вылечились 51 284 югорчанина.

За последние сутки коронавирусом в России заразились ещё 9 393 человек. Всего за период пандемии в России выявлено 4 409 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 014 220 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.