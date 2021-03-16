Пенсионерка из Мегиона "отбивалась" от аферистов, но они оказались хитрее Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что с её карты украли 100 тысяч рублей.

Пенсионерке позвонила работницы банка и сказала, что счета женщины пытаются взломать мошенники, и попросила назвать номер банковской карты. Сначала югорчанка возмутилась, потому что раз та работница банка, то у неё должны быть сведения. Тогда мнимая сотрудница продиктовала номер, и он оказался верным. Думая, что это все-таки обман, женщина не стала диктовать звонившей коды, которые поступали ей на телефон, а после вовсе сбросила вызов.

Затем, 80-летней югорчанке позвонил сотрудник службы безопасности банка, но и ему потерпевшая не поверила. С аферистами она ругалась и бросала трубки, но те не сдавались. Женщина, добравшись до ближайшего банкомата решила проверить свою карту, но та оказалась недействительной.

На следующий день она направилась в банк, чтобы узнать, в чём проблема, где сотрудники пояснили, что со счета потерпевшей сняли 100 тысяч рублей. Вернувшись домой и, позвонив на горячую линию банка, она также узнала, что на её имя открыта виртуальная карта и создан личный кабинет.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции разыскивают причастных к преступлению.