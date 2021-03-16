В Югре провели акцию «Детям - безопасные каникулы» Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нягани сотрудники МЧС вместе с инспекторами ГИБДД провели профилактическую акцию «Детям - безопасные каникулы». Сотрудники ведомств напомнили ребятам и взрослым основные правила безопасности в доме, на дороге и на улице.

Специалисты рассказали школьникам об опасности игр и катания на санках, «ватрушках» на замёрзших водоёмах и проезжих частях.

- Для игр и развлечений специально оборудованы детские площадки, - подчеркнули организаторы акции.

Спасатели рассказали школьникам об опасности использования спичек, зажигалок, петард и повторили вместе с детьми какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить возникновение пожара. Взрослым жителям региона рекомендовали не оставлять детей без присмотра, контролировать их занятия и поведение в каникулы.