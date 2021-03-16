В Нижневартовске двое детей пострадали в ДТП Фото: ГИБДД

В Нижневартовске 55-летний мужчина ехал на автомобиле «Хендай Гетс», по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем такой же марки. За рулём второго «Хендай Гетс» находился 34-летний молодой человек. Виновник аварии отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В ДТП 4 пассажира второго «Хендай» получили травмы, в том числе 2-летний мальчик и 4-летняя девочка. Как сообщают в ГИБДД, дети перевозились с нарушением правил – без использования детских автокресел.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пассажира.

На территории округа сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требовании к перевозке детей .

ГИБДД напоминает, что за нарушение правил перевозки детей без детских удерживающих устройств грозит штрафом в размере трёх тысяч рублей. А самое главное, что от соблюдения этих правил зависит жизнь ребёнка.