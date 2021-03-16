В Пять-Яхе появились новые врачи узких специальностей Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В амбулаторно-поликлинической службе Пыть-Яхской окружной клинической больницы появились новые врачи узких специальностей. По приглашению в поликлинику приехал работать врач-офтальмолог. Эта должность оставалась вакантной более полугода, пациенты направлялись на лечение к специалистам других медучреждений Югры. Теперь необходимости в этом нет, укомплектованный современным оборудованием кабинет обрёл нового хозяина – врача-офтальмолога с 13-летним стажем по специальности.

- Я врач в третьем поколении, моя бабушка была стоматологом, а отец – хирургом. Закончил я Оренбургскую государственную медицинскую академию и с 2008 года работаю по специальности. Пыть-Ях мне очень понравился. На новом месте работы есть все необходимое для оказания качественной первичной медицинской помощи людям с заболеваниями органов зрения – в кабинете установлено все оборудование - говорит врач-офтальмолог поликлиники Алексей Максименко.

Алексей Максименко добавил, что со временем проанализирует обращения по тем или иным заболеваниям и возможно начнёт внедрять новые методы диагностики и лечения пациентов..

Чуть раньше в поликлинике начал вести прием новый врач-уролог. Теперь кадровый дефицит врачей узких специальностей в амбулаторной службе закрыт.

Стоит отметить, что участие в реализации федеральной программы «Земский доктор» помогло полностью укомплектовать молодыми специалистами участковую службу взрослой и детской поликлиник. Так, в конце прошлого года появились 3 врача-терапевта и 1 педиатр. Стационар Пыть-Яхской окружной клинической больницы пополнился хирургом, травматологом-ортопедом, рентгенологом, неонатологом и акушером гинекологом.