Югорчанин отправится в колонию строго режима за пьяную езду на автомобиле Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор против 33-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления".

Как выяснилось, подсудимый раньше дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако жизнь его ничему не научила и он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, чем подверг опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также югорчанина лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.