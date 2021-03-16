Югорчанке грозит срок за фиктивную регистрацию иностранцев Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске, во время проверки домов, участковый выяснил, что 31-летняя жительница города фиктивно поставила на миграционный учет троих иностранных граждан по месту пребывания.

Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемая решилась на такой шаг ради денег. Предоставлять помещение для фактического проживания иностранцев в собственной квартире женщина не собиралась.

Против жительницы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания). Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, мы писали ранее, что жительницу Нижневартовска обвинили за фиктивную регистрацию 53 человек. А также сообщали, что на жительницу Югорска за фиктивную регистрацию возбудили уголовное дело. Она прописала у себя дома гражданку Украины.