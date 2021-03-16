Погода в Югре на 16 марта 2021 года: небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 16 марта: температура воздуха днём +1,-4 °С. Температура воздуха ночью -8,-13 ºС. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём -2,-4 °С, ночью -8,-10 ºС. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём -3 °С, ночью -5 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -3 °С, ночью -7 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -2 °С, ночью -5 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём -4°С, ночью -6 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

Люди говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным.