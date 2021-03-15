Югорчанка ответит перед судом за кражу денег у знакомого мужчины Фото: pixabay.com

В Берёзовском районе направили в суд уголовное дело против местной жительницы, которая обвиняется в краже денег.

Расследование дела показало, что обвиняемая в январе 2021 года, находясь в квартире своего знакомого в посёлке Игрим, воспользовалась его телефоном и с помощью установленного в нём приложения перевела 85 тысяч рублей на свой счёт.

Кроме того, с помощью мобильного приложения она оформила на имя владельца телефона кредит на сумму 194 тысячи рублей, а полученными деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению. После этого, обвиняемая украла из сейфа в квартире знакомого 470 тысяч рублей.

Югорчанке грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинения против неё.

Напомним, мы писали ранее: Сургутянка украла у администрации 4,5 миллионов и ответит за это в суде. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу.