«Лучший костюм Вороны» выберут в Югре Фото: АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Окружной Дом народного творчества в Югре приглашает поучаствовать в конкурсе на лучший костюм Вороны, который проводится в преддверии традиционного праздника народов ханты и манси «Вороний день» и символизирует смену времени года.

Участниками могут стать все желающие: жители округа, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий Югры. К участию допускаются две возрастные категории: от 5 до 17 лет, от 17 лет и старше. Конкурс пройдет в дистанционном формате, а чтобы принять участие претендентам необходимо предоставить в адрес конкурсной комиссии видео дефиле в костюме продолжительностью не более 5 минут.

Заявки принимаются до 5 апреля 2021 года на e-mail: onk@оdntugra.ru с отметкой «Лучший костюм Вороны». Итоги подведут 9 апреля 2021 года. Подробности можно узнать на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.