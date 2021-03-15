В Югре бывший сотрудник «Уралуправтодора» предстанет перед судом за взятки Фото: pixabay.com

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего сотрудника КУ «Управление автомобильных дорог», который обвиняется в получении взятки и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Как сообщают в ведомстве, в 2018 - 2019 годах учреждением заключены договоры на оказание услуг по обслуживанию транспорта с одним из предпринимателей.

Ответственный за реализацию государственных контрактов сотрудник организации вмешался в работу предпринимателя, потребовав передать часть денег от полученной за выполненные работы прибыли. В свою очередь он пообещал не "наказывать" его в случае выполнения услуг, не отвечающих требованиям контрактов.

Предприниматель согласился на передачу денег, осознавая, что в случае нарушения условий контракта к нему могут применить штрафные санкции вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков. За два года предприниматель передал взятку в размере 300 тысяч рублей.

Следствием собрано достаточно доказательств вины сотрудника, уголовное дело передали в суд.