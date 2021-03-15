Житель Лянтора попался на очередной краже и теперь под подпиской о невыезде Фото: pixabay.com

В полицию Сургутского района обратился сотрудник службы безопасности одного из предприятий и сообщил о краже промышленного кабеля.

На месте происшествия полицейские выяснили, что преступник проник на территорию нефтегазодобывающего месторождения и украл 60 метров кабеля.

Сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего жителя Лянтора. Подозреваемый рассказал, что пошёл на преступление из корыстных побуждений. Краденное он продал, а вырученные деньги в размере около 9 тысяч рублей потратил на личные нужды. Стоит отметить, что мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Мужчина под подпиской о невыезде и дожидается заслуженного наказания.