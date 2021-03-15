Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 марта 2021 года увеличилось на 80 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре за сутки зафиксировано 80 новых случаев коронавируса в 16 муниципалитетах. За весь период ковидом переболели 52 903 жителя округа.

По клинической картине: на момент выявления у 60 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония, у 2 человек – бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 79 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 832, сняты с наблюдения – 197 972 югорчанина. За сутки на COVID-19 обследовано 2 813 человек, всего прошли обследование 1 477 820 северян.

За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса выявлено: в Нижневартовске – 17; Березовском районе – 11; Сургуте – 10; Ханты-Мансийске – 10; Нягани – 1.

Также случаи COVID-19 зарегистрированы: в Урае – 5; Мегионе – 3; Когалыме – 2; Советском районе – 2; Югорске – 2; Октябрьском районе – 2; Пыть-Яхе – 2; Нефтеюганске – 1; Нефтеюганском районе – 1; Радужном – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 52 пациентов остаётся тяжелым, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки коронавирус унёс жизни ещё 2 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 774 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 100 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 51 166 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 9 437 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 400 045 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 003 576 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.