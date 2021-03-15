В Сургуте столкнулись три автомобиля: пострадала женщина Фото: ГИБДД России

За выходные на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе столкнулись три автомобиля: «Хендай Акцент», «Шевроле Авео» и «Тойота Ленд Круйзер». По предварительной информации, авария произошла по вине 35-летнего водителя «Хендай», который не справился управлением. В результате автоаварии пострадала 33-летняя пассажирка «Хендай».

Кроме того, на территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 52 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 101 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД напоминают югорским водителям, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.