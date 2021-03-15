Югорчанка разбила молотком витрину торгового павильона и украла из кассы деньги Фото: Виктория Терина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 145 преступлений, по горячим следам раскрыто 106.

Сотрудниками ППСП города Сургута задержана девушка, которая, находясь в посёлке Белый Яр, разбила молотком витрину торгового павильона и украла из кассы 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, преступница находится под подпиской о невыезде.

В Нягани неработающий мужчина украл 4 тысячи рублей с банковской карты, которую ему передала пенсионерка для покупки лекарств и продуктов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской и невыезде.

Кроме того, за минувшие дни раскрыто 7 ранее совершенных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганска задержали мужчину, который похитил из магазина по улице Сургутская 11 светодиодных прожекторов на сумму 3 тысяч рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

В Мегионе нашли подозреваемого, который украл сотовый телефон из квартиры по улице Кузьмина. Нарушитель уже судим ранее и сейчас содержится в ИВС за ранее совершенное преступление.