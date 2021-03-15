Югорским автолюбителям рассказали о пожарной безопасности Фото: ОНДиПР по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактические рейды в Пыть-Яхе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, где отмечается рост пожаров на транспорте, а это значит, что необходимо усилить профилактические мероприятия для автолюбителей.

Спасатели и сотрудники Госавтоинспекции объединились и провели совместный рейд, на котором до автовладельцев доводили такую информацию, как: «Почему горят автомобили?», «Основные требования пожарной безопасности», вручали памятки на данную тему. Всем автовладельцам объясняли, какие три наиболее важные вещи надо всегда иметь в автомобиле: аптечку, огнетушитель и несинтетическую накидку.

Совместная работа помогла быстро проинформировать 24 человек, им вручили 48 наглядных материалов, памяток, буклетов.

Мы писали ранее о том, как сотрудники МЧС провели рейд для жителей Советского района.