Югра завоевала "золото" в смешанной эстафете Чемпионата России по биатлону Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Второй гонкой субботнего дня Чемпионата России по биатлону стала смешанная эстафета. Участие в гонке приняли 10 команд. Мы писали о том, что женская команда Югры вырвалась вперёд и победила в гонке.

В смешанной гонке в лидерах остались команды Новосибирской области, Югры и Башкортостана с чистой стрельбой. За лидерство начали бороться Кристина Дюпина из Ханты-Мансийска и Софья Ленькова из Новосибирска. Создать чёткое преимущество Дюпиной удалось после второй стрельбы, когда югорская биатлонистка осталась единственной, кто не использовал дополнительных патронов. На отметке 6.4 км она заработала преимущество в 23 секунды. На первой передаче эстафеты в тройку лидеров вошла команда Югры и две команда из Новосибирской области.

Югорчанка Татьяна Воронова не смогла справиться с рубежом и использовала 2 дополнительных патрона. Но вырвать победы из рук соперников помогли мужчины. В результате гонки места разделились следующим образом: 1 место — ХМАО-Югра-1 (1:23:29), 2 место — Республика Башкортостан (1:23:36,3), 3 место — Новосибирская область (1:24:13.4).