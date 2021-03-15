Погода в Югре на 15 марта 2021 года: переменная облачность Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 15 марта: температура воздуха днём -2,-7 °С, по востоку -9,-14 °С. Температура воздуха ночью -10,-15 °С, при прояснениях до -20 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём -3,-5 °С, ночью -11,-13 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Сургуте: Днём -7 °С, ночью -8 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -6 °С, ночью -10 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -5 °С, ночью -8 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём -7°С, ночью -9 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

На Руси святого Феодота (Федота) прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шёл дождь — это сулило мокрое лето.