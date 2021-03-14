Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 марта 2021 года увеличилось на 85 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в регионе за сутки число заболевших коронавирусом составило 85 человек. С марта зарегистрировано и лабораторно подтверждено 52 823 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 66 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, у 3 человек зафиксировано бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 82 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 115 человек, сняты с наблюдения – 197 460 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 5 928 человек, всего прошли обследование 1 475 007 югорчан.

Больше всего случаев ковида за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 19; Сургуте – 12; Нягани – 12; Нижневартовске – 10.

Также случаи коронавируса зафиксированы: в Березовском районе – 5; Урае – 4; Нефтеюганске – 3; Мегионе – 3; Югорске – 3; Когалыме – 2; Нефтеюганском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Лангепасе – 2; Кондинском районе – 2; Советском районе – 1; Сургутском районе – 1; Радужном – 1; Нижневартовском районе – 1.

В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался ещё 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 772 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выпичаны по выздоровлению 101 человек, за весь период пандемии вылечились от COVID-19 51 066 югорчан.