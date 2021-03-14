Вартовчанин лишился 350 тысяч рублей из-за телефонных мошенников Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску с заявлением о мошенничестве обратился мужчина. Вартовчанин рассказал полицейским, что с его карты украли 350 тысяч рублей.

Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности и сообщил, что в офисе банка необходимо забрать кредитную карту. Но заявитель сказал, что никакую карту он не оформлял. Тогда псевдобанкир потребовал сообщить реквизиты карты для отмены операции. Но так как на карте деньги отсутствовали, преступник уточнил о наличии других банковских карт. Вартовчанин сообщил, что у него имеется карта другого банка, тогда мошенник убедил северянина, что переключит его на другого сотрудника.

Второй аферист уверил потерпевшего, что с его карты пытаются украсть деньги и посоветовал перевести их на безопасный счёт, что югорчанин и сделал.

Полиция напоминает югорчанам, что при поступлении подобных звонков, следует незамедлительно прервать разговор. Если у вас возникают сомнения по поводу сохранности сбережений на ваших счетах, перезвоните в банк самостоятельно по номеру телефона, указанному на обратной стороне пластиковой карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка лично.