Югорская женская команда победила в гонке Чемпионата России по биатлону Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Югорском Центре развития зимних видов спорта имени А.В. Филипенко продолжается Чемпионат России по биатлону. Сразу после мужского финиша на старт вышли пять женских команд.

Биатлонистки стартовали с интервалом друг от друга в одну минуту и прошли дистанцию в 7,5 км. Уже на первой отсечке лучшее время показала команда Югры, но на первой стрельбе спортсменки допустили два промаха, поэтому им все же пришлось задержаться на стадионе. Ко второй стрельбе югорчанки подошли уже с преимуществом в +1,4 секунды, несмотря на то, что на стрельбе из положения стоя югорчанки допустили один промах, на дистанцию биатлонистки вышли с преимуществом в +31,6 секунду от ближайших соперниц. Команда Югры финишировала с первым результатом — 27:31,6.

- Гонка получилась интересной, но тяжеловатой, ведь приходилось толкать, помогать, ждать и, конечно, поддерживать партнеров по команде. Рада, что у нас в Ханты-Мансийске ввели эту дисциплину. Года два или три назад я уже бежала эту гонку в Новосибирске, уже знаю принцип действий - делится югорчанка Анастасия Поршнева.