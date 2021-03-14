Югорские дошкольники изучают основы пожарной безопасности Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Воспитанники детского сада «Чебурашка» посёлка Междуреченский Кондинского района стали участниками эстафеты под девизом «Чрезвычайная ситуация». Ребятишки, разделившись на команды, прошли четыре этапа игры. На первом этапе они показали знание номеров вызова пожарной охраны. Из множества предложенных чисел мальчишки и девчонки выбирали правильные номера 01,101 и 112, а затем набирали эти номера на телефоне и сообщали диспетчеру свой домашний адрес.

Затем, «искали» выход из квартир, вооружившись планами эвакуации. Дети взяли в руки фломастеры и на схеме отмечали верный путь, после чего отгадывали загадки по пожарной безопасности.

На третьем этапе игры «Ловкие тушилы» дети продемонстрировали быстроту и ловкость: ребята оперативно «потушили» огонь, как настоящие пожарные. Для прохождения четвертого этапа «Эвакуация» от игроков потребовалась командная сплоченность. Капитаны с помощью гимнастических обручей по очереди эвакуировали игроков своей команды в безопасную зону.

В завершение мероприятия дети надели противогазы и сфотографировались в боевой одежде спасателей. В детском саду «Солнышко» города Лангепаса провели для воспитанников учреждение познавательное мероприятие по основам безопасности. А помог ребятам - лучший знаток правил пожарной безопасности – Огнетушитель. После разговора об опасных предметах, которые окружают ребят дома и о правилах пожарной безопасности представители МЧС подробно рассказали детям о работе пожарных, технике, которую используют огнеборцы для борьбы с пожарами.