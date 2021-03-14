Погода в Югре на 14 марта 2021 года: порывы ветра до 13 м/с Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 14 марта: температура воздуха днём -4,-9 °С, местами до -14 °С. Температура воздуха ночью -12,-17 ºС, при прояснениях до -22 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег, днём слабая метель. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днём 8 – 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём -6,-8 °С, ночью -14,-16 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 8 – 13 м/с.

В Сургуте: Днём -8 °С, ночью -9 °С, ясно, вечером и ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -8 °С, ночью -11 °С, ясно, вечером и ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -8 °С, ночью -9 °С, вечером и ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 м/с.

В Когалыме: Днём -9°С, ночью -11 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 м/с.

Этот день также Авдотьей Плющихой - потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер - лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже - все лето пригоже».