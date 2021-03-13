На крупном месторождении Советского района пытались похитить нефтепродукты. Фото - ОМВД России по Советскому району.

На крупном месторождении Советского района пытались похитить нефтепродукты. Из этого ничего не вышло – нагрянули полицейские.

Стражи порядка на территории месторождения остановили «КамАЗ» с цистерной. Трое мужчин в пункте налива нефти похитили подготовленное сырье объемом не менее 15 кубических метров. Перекачивание углеводорода осуществлялось в автоцистерну, которую в дальнейшем пытались вывезти с территории пункта налива.

– Предварительный материальный ущерб от преступных посягательств, нанесенный нефтяной компании, осуществляющей добычу нефтепродуктов на данном месторождении, составил свыше 250 тысяч рублей. В совершении данного преступления подозреваются 43-летние жители Урая и Советского, а также 37-летний житель Пермского края и 35-летний советчанин, – рассказали в ОМВД России по Советскому району.

По данному факту следственным отделом ОМВД по Советскому району возбуждено уголовное дело «Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Преступление относится к категории тяжких, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.