Житель Сургута за копейки продавал горожанам контрафактный алкоголь. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Северная Осетия-Алания. Мужчина продавал самопал.

Следствием установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел партию немаркированной алкогольной продукции с целью ее реализации в магазины, расположенные на территории Сургута.

– Алкоголь он хранил в арендованном для этих целей складском помещении и сбывал по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юридическим лицам. Сотрудниками полиции изъято более 16 тыс бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость нелегальной спиртосодержащей жидкости составила свыше 3,8 млн рублей, – рассказали в прокуратуре Югры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.