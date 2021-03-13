Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 марта 2021 года увеличилось на 88 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 13 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 88 и составило 52 738 человек.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 88 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах: Сургут – 22, Нижневартовск – 8, Мегион – 4, Ханты-Мансийск – 15, Когалым – 3, Березовский район – 1, Югорск – 3, Урай – 6, Октябрьский район – 3, Советский район – 4, Пыть-Ях – 1, Нижневартовский район – 1, Нягань – 6, Белоярский район – 1, Кондинский район – 1, Нефтеюганский район – 5, Сургутский район – 1.

На момент выявления у 71 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. Выздоровели за весь период пандемии – 50 965 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в УФСИН России по ХМАО-Югре начали прививать от коронавируса сотрудников и содержащихся в исправительных учреждениях округа. Вакцинация проводится на безвозмездной основе по договоренности с муниципальными государственными учреждениями здравоохранения по месту расположения учреждений уголовно-исполнительной системы округа.