Югорская прокуратура заблокировала сайты о способах изготовления оружия Фото: pixabay.com

Прокуратура Нижневартовского района обнаружила сайты, содержащие информацию о способах изготовления оружия. За распространение подобной информации предусмотрена уголовная и административная ответственность. Изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, влечёт уголовную ответственность. Кроме того, можно получить уголовный срок за совершение террористического акта.

Кроме того, распространение подобной информации может быть расценено как информационное пособничество терроризму и влечёт административную ответственность.

Для того, чтобы ограничить доступ к этим сайтам, прокуратура района обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд рассмотрел требования прокурора и полностью удовлетворил. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.