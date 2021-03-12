В Ханты-Мансийске состоялась первая командная гонка Чемпионата России по биатлону Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Несмотря на морозную погоду сегодня, всё же стартовала первая командная гонка Чемпионата России по биатлону. Команды по четыре человека, стартовали одновременно с интервалом в одну минуту между командами. Дистанция у мужчин составила 10 км. На старт мужской гонки вышло семь команд, а также две смешанные команды.

Уже на первой отсечке команда Югры, несмотря на то, что стартовала третьей, смогла вырваться вперёд, но на ближайшей стрельбе спортсмены три раза промахнулись и откатились назад. На втором огневом рубеже биатлонисты из команды Югры допустили ещё два промаха, и тем самым не оставили себе шансов на победу. Югорчане финишировали с отставанием +28,7 секунд.

- Погодные условия сегодня были непростые. Начало теплеть, но все равно в лесу достаточно холодно. Кроме того, трасса имеет довольно длинный спуск, на котором очень сильно продувает. В целом же впечатления хорошие. Конечно, хотелось бы выиграть на родной земле, но ничего страшного, команда у нас вся старалась, - рассказал Дмитрий Иванов, представляющий команду Югры.