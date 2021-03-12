В Югре состоялся отборочный этап «Человеческий фактор. Студенческая лига» Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На базе ГУ МЧС России по ХМАО – Югре состоялся отборочный этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор. Студенческая лига». Участниками соревнований стали 24 команды из числа студентов высших и средних специальных учебных заведений округа.

Соревнования проводятся ежегодно в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Задача мероприятия в том, чтобы привлечь молодежь к оказанию первой помощи и психологической поддержки людям при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. Каждый участник приобретает уникальный и ценный опыт, который в случае необходимости поможет спасти жизнь человеку.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Dream Team» Югорского государственного университета. Два прошлых года участники команды «Dream Team» уже становились победителями двух этапов и представляли Уральский федеральный округ на финальном этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор».

Второе место заняла команда «Фортуна» Белоярского политехнического колледжа, на третьем месте – команда «Спасем жизнь» медицинского колледжа Нижневартовска.

Победители отборочного этапа встретятся в состязаниях Уральского федерального округа а на заключительном этапе, который пройдет в Москве, встретятся команды-победители со всех федеральных округов.