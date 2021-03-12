В Югре ГИБДД проведет акции, связанные с безопасностью детей на дорогах Фото: Виктория Терина

У школьников скоро начнутся весенние каникулы, поэтому сотрудники Госавтоинспекции в период с 15 по 19 марта 2021 года проведут профилактическую акцию «Весенние каникулы без ДТП». Сотрудники ГИБДД обратят внимание на безопасность детей на дорогах и проведут различные мероприятия для детей и родителей.

Во всех муниципальных образованиях округа 16 марта будет проведена профилактическая акция «Пропусти пешехода!». 18 марта состоится проверка водителей на перевозку детей без детских удерживающих устройств.

Вместе с общественниками, отрядами юных инспекторов движения, представителями Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Югре полицейские организуют рейды на прилегающих к образовательным организациям территориях, а также в местах притяжения детей. Взрослым напомнят о проблеме нахождения детей на ледяных и снежных горках вблизи проезжей части. Кроме того, расскажут о контроле за поведением и играми детей во время прогулок на улице.

Стоит отметить, что за 2 месяца текущего года на территории округа зарегистрировано 34 ДТП, в которых 37 детей получили травмы. С участием детей-пассажиров зарегистрировано 19 аварий. В 6 случаях дети перевозились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнём безопасности.