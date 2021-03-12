Стала известна дата и место проведения фестиваля «Клевый берег» в Югре Фото: Управление по развитию туризма и внешних связей

Самый большой в Югре Фестиваль любительской и спортивной рыбалки вновь пройдет на территории Рыборазводного завода в конце августа 2021 года. «Клевый берег» - проект, который одобрен к реализации и выделению средств на реализацию комиссией в рамках развития инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийске.

- Пока не решено, какой музыкальный коллектив будет выступать на фестивале в этом году. К счастью, пока есть время, мы планируем проводить социальные опросы, чтобы совместно с участниками Фестиваля и жителями города определить, кого из музыкантов стоит пригласить на праздник рыбаков, – поделилась Анна Линкер, директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей».

В прошлом году фестиваль внесли в календарь спортивных мероприятий Югры, что даст возможность профессиональным спортсменам повысить свой разряд, поскольку на фестивале будут присутствовать квалифицированные судьи из Федерации рыболовного спорта.

Сейчас разрабатывается развлекательная программа фестиваля, традиционно для всех гостей будет работать ярмарка, где можно купить снасти, экипировку, приманку для рыбалки. На детской площадке организаторы устроят развлечения для юных рыбаков и охотников. Туристическая площадка развлечет тех, кто может быстро установить палатку и пройти полосу препятствий. Гостей и участников ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы и праздничный концерт с приглашенными гостями из других территорий.