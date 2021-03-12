Югорчанин не приметил ничего ценного в чужом доме и украл проводку Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратилась жительница посёлка Луговой с заявлением о том, что в её квартире срезал и украл электрические провода, и разобрал стиральную машинку. Женщина пояснила, что в настоящее время работает в другом населённом пункте, поэтому надолго уезжает из посёлка. Вернувшись в очередные выходные домой, обнаружила, что замок с входной двери сорван.

Подозреваемым оказался местный 49-летний житель, который уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что залез в чужой дом, взломав навесной замок двери. Не обнаружив в квартире ничего ценного для себя, решил срезать проводку, которую сдал в пункт приема цветных металлов. Стиральную машинку разобрал для того, чтобы забрать себе электродвигатель.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража», правоохранители провели обыск в доме у подозреваемого и нашли электродвигатель и другие доказательства.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.