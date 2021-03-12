Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 марта 2021 года увеличилось на 91 человека Фото: pixabay.com

В Югре за прошедшие сутки выявлено 91 подтвержденный новый случай коронавируса в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии на территории округа зарегистрировано 52 650 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 29 диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 82 случаях, по 9 контакты уточняются. Под наблюдением, в то числе на самоизоляции, находятся 4 846 человек, сняты с наблюдения – 197 039 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 5 885 человек, всего прошли обследование 1 464 157 жителей региона.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Сургуте – 29 и Ханты-Мансийске – 21.

Также случаи коронавируса зафиксированы за день: в Советском районе – 6; Сургутском районе – 5; Нижневартовске – 4; Нефтеюганске – 4; Мегионе – 4; Пыть-Яхе – 4; Урае – 3; Нягани – 2; Когалыме – 2; Октябрьском районе – 1; Югорске – 1; Радужном – 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Кондинском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Белоярском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 55 пациентов, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 2 человека скончались за прошедший день. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 767 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 120 человек, за весь период пандемии вылечились от ковида 50 832 югорчанина.