В Ханты-Мансийске мальчик перебегал дорогу и попал под колеса авто Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Ханты-Мансийске на улице Пионерская, произошла авария с участием 8-летнего пешехода, который перебегал дорогу в запрещенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия мальчик получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает родителей напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге, на улице и во время игр во дворе. Юные пешеходы - наиболее уязвимые участники движения. Детям необходимо знать правила дорожного движения, а водителям быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную скорость движения.