В Югре задержали мужчину, который случайно изготовил холодное оружие Фото: ОМВД России по г. Лангепасу

В Лангепасе сотудники полиции задержали мужчину, который незаконно изготавливал оружие. Со слов югорчанина, он занимался изготовкой брелоков, выполненных из кости рогов оленя, которые по договору поставлял в этнографический музей одного из посёлков Нижневартовского района. Затем, он начал заниматься заточкой ножей для своих знакомых односельчан и решил попробовать изготовить себе охотничий нож. Для этого он переделал кухонный нож, изменив форму лезвия и заменив рукоятку на охотничью и стал пользоваться им на охоте.

Во время экспертизы выяснилось, что нож, который забрали у 32-летнего ранее несудимого жителя Лангепаса является холодным оружием, конструктивно схожим с охотничьим ножом общего назначения. Оружие подозреваемый изготовил незаконно.

Мужчина переоборудовал погреб под мастерскую, закупил и поставил туда шлифмашинку, наждачный станок, клей и другие расходные материалы. Зарегистрировавшись в социальной сети он рекламировал изделия на свой странице.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело, он признал свою вину. Мужчина не знал, что изготовленные ножи могут относиться к холодному оружию.