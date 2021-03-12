Сургутянин хотел провести вечер с девушкой, но она запросила предоплату Фото: pixabay.com

В Югре за прошедший день зарегистрированы 16 случаев мошенничества, югорчане лишились 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Так, 19-летний житель Сургутского района планировал провести вечер в приятной компании с девушкой. Связался с таинственной незнакомкой по телефону и договорился о встрече. Девушка запросила предоплату и югорчанин перевёл ей 180 тысяч рублей. Но дама так и не пришла в назначенный час.

Жительнице Радужного позвонил сотрудник банка и предложил оформить потребительский кредит по низкой процентной ставке. Но чтобы получить займ нужно внести первоначальный платёж, причем через кассу. Женщина обратилась в ближайшее отделение банка и перевела 70 тысяч рублей. Вскоре деньги оказались у очередного мошенника.

Житель окружной столицы попался аферистам в социальной сети, ему написала некая Лиза Павлова, якобы сотрудница крупного магазина электроники и бытовой техники. Она предложила югорчанину купить бонусные рубли, причём с хорошей скидкой. Мужчина решил, что они не будут лишними и уже задумался о предстоящих покупках, переходя по отправленной ссылке. Ввёл данные карты, не забыл указать и код, а вскоре ему пришло уведомление о снятии с его счёта 45 тысяч рублей.

А вот 30-летней жительнице Югорска можно сказать повезло. Она планировала поездку через известное приложение «БлаБлаКар», связалась с человеком, который выдавал себя за водителя, и договорилась об оплате. Он отправил ей ссылку для перевода денег, но не получил их.

По всем случая возбуждены уголовные дела.