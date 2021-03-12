В Нижневартовске мужчина решил сжечь чужой автомобиль Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки зарегистрировано 101 преступление, по горячим следам раскрыто 75.

В Радужном 36-летний мужчина украл золотую цепочку из квартиры в 9 микрорайоне и сдал её в ломбард. Ущерб оценён в 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ранее судимый подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске задержали судимого мужчину, у которого нашли полимерный пакет с наркотическим средством массой около 1 грамма. Запрещенное вещество 27-летний молодой человек заказал через Интернет за 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, югорчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, за минувшие дни раскрыто 4 ранее совершенных преступления. Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска задержали ранее судимого мужчину, который поджог и уничтожил автомобиль «БМВ ХЗ», причинив особо крупный ущерб владельцу. Преступник признал свою вину и теперь под подпиской о невыезде дожидается заслуженного наказания.