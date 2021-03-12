В исправительных колониях Югры началась вакцинация от коронавируса Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В УФСИН России по ХМАО-Югре начали прививать от коронавируса сотрудников и содержащихся в исправительных учреждениях округа. Вакцинация проводится на безвозмездной основе по договоренности с муниципальными государственными учреждениями здравоохранения по месту расположения учреждений уголовно-исполнительной системы округа.

Прививка является добровольной и состоит из двух этапов с временным промежутком в три недели. Осужденных прививают в филиалах медицинских частей при исправительных учреждениях по месту их содержания. Со всеми осужденными проводят беседы, объясняют правила вакцинации. Непосредственно перед прививкой проводится обязательный медосмотр. Данные о прививках вносятся в медицинскую документацию.

- Вакцинация проводится всем желающим. В настоящее время прививочные мероприятия организованы во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы округа, - пояснет заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России Александр Никитин.