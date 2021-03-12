Югорские дошколята стали “Хранителями птиц” Фото: Виктория Терина

Воспитанники эко-отряда "Росток" из Каркатеевы стали победителями всероссийского конкурса “Хранители птиц”. Ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению кормушек для птиц и сняли видеоролик.

Маленькие жители Нефтеюганского района стали защитниками природы, они своими руками изготовили кормушки для пернатых, используя вторсырье – втулки от бумажных полотенец. Готовые кормушки юные экологи развесили на территории своего детского сад "Буратино".

Так, воспитанники сада запустили флэшмоб в поддержку пернатых, одна за другой во дворах стали появляться красочные кормушки, сделанные руками эко-активистов. Найти эти фото-истории можно с помощью хэштегов: #эковики #хранителиптиц2021#Зеленая_Лига #Экотренд #ЭкоУмка #КаркатеевскаяСОШ #молодёжьнр #рдш #рдшхмао #рдшнр

Со своим видеороликом дошкольники присоединились к всероссийской акции «Хранители птиц», организаторы которой призвали участников из разных городов помочь птицам пережить холодную зиму с помощью кормушек. В итоге работа эко-отряда «Росток» попала в тройку лучших. Они получили в награду деревянный конструктор “Домик для птиц” от известного производителя развивающих игр и игрушек.

Ребята из эко-отряда активно занимаются защитой природы и принимают участие в районном онлайн слёте экологических отрядов "Зелёная Лига".