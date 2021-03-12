Погода в Югре на 12 марта 2021 года: небольшой снег, изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 12 марта: Днём температура воздуха -17,-22 °С, местами -11,-16 °С, по северным районам -23,-28 °С. Ночью -28,-33 °С, по северо-западным районам -35,-40 °С, по восточным районам -20,-25 °С. Переменная облачность. По южным районам небольшой снег, по остальной территории без осадков, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -17,-19 °С, ночью -29,-31 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём -23 °С, ночью -21 °С, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 2-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -20 °С, ночью -24 °С, утром небольшой снег, ветер западный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -23 °С, ночью -21 °С, ясно, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 3-6 м/с.

В Когалыме: Днём -25 °С, ночью -23 °С, ясно, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 2-6 м/с.

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в 8 веке. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».