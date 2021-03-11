Сургутяне стали жертвами мошенников при покупке недвижимости Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению руководителя крупных строительных организаций и его посредника в мошенничестве.

Следственные органы сообщают, что 63-летний руководитель фирмы-застройщика, зная, что счета его компании арестованы за ранее совершённые преступления, вступил в сговор с 30-летним риелтором. Они использовали деньги жителей города якобы для строительства многоквартирных жилых домов, изначально не собираясь выполнять условия договоров, заключённых с дольщиками.

Они опубликовали объявления на различных сайтах и в СМИ о продаже объектов недвижимости. Предлагали потенциальным покупателям выгодные условия, значительные скидки, беспроцентную рассрочку на длительный период времени, но не регистрировали договоры участия в долевом строительстве жилых домов в Росреестре.

В результате 39 дольщиков потеряли более 30 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Сургутский городской суд.