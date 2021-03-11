При столкновении трех автомобилей в Югре пострадала девочка Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

В Сургуте на регулируемом перекрёстке улиц «Островского – Бажова – Студенческая» столкнулись 3 автомобиля: «Муцубиси Лансер», «Киа Сид» и «Тойота Королла». Как сообщает ГИБДД, авария произошла из-за нарушения ПДД 18-летним водителем, который управляя автомобилем «Муцубиси», выехал на перекрёсток, на красный сигнал светофора.

При столкновении пострадала 6-летняя пассажирка «Киа». Ребёнок находился в детском автокресле.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 4 водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 25 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии и призывает участников дорожного движения к соблюдению ПДД.